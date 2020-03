Coronavirus, controlli in Sardegna

Sono centinaia le persone controllate da polizia, carabinieri, polizia municipale in tutta la Sardegna per verificare il rispetto della normativa entrata in vigore per frenare la diffusione del coronavirus. Ispezionati anche bar, ristoranti e locali per accertare il rispetto delle distanze tra gli avventori e l'orario di chiusura.

Gli agenti della Questura di Cagliari, in particolare, hanno controllato 87 persone, verificando, come previsto, le autocertificazioni e quindi le valide motivazioni fornite dai cittadini per essere usciti di casa. Una è stata denunciata: è stato fermato a bordo di un furgone che circolava senza giustificato motivo. "Anche la presenza visibile delle pattuglie deve servire allo slogan rimanete a casa - spiegano dalla Questura del capoluogo - In caso di alt il modulo di autocertificazione viene verificato insieme ad un documento di identità.

Dopo il via libera, le Forze di Polizia procederanno alla verifica successiva delle dichiarazioni rese, nel rispetto delle vigenti direttive espresse nel Dpcm del 9 marzo 2020". Decine le verifiche anche a Nuoro. Pattuglie delle Volanti e della Polizia Stradale hanno controllato numerosi esercizi pubblici e persone in transito lungo le vie cittadine e della provincia, acquisendo le autocertificazioni. Al momento non è stata segnalata alcuna irregolarità.