A Cabras di nuovo in funzione il bando pubblico per allertare sul coronavirus

Da stamattina un’auto con altoparlanti gira per il paese Il sindaco di Cabras ha scelto anche il bando per ricordare ai propri cittadini le misure da adottare per evitare la diffusione del coronavirus. Una iniziativa molto utile soprattutto per la popolazione più anziana, che ha meno possibilità di accesso ai tipi di informazione tecnologica. Da stamattina, un’auto con altoparlanti gira il paese avvertendo della necessità di munirsi di autocertificazione per gli spostamenti e dell’obbligo di quarantena per quanti siano arrivati in Sardegna.

Il bando segue le disposizioni già adottate in precedenza nel comune lagunare, nel quale, come in altri municipi sardi, l'accesso agli sportelli degli uffici comunali, per tutte e tre le sedi di piazza Eleonora, via Dante e corso Italia, deve avvenire tramite prenotazione, tranne che in casi di particolare urgenza. Mercoledì, 11 marzo 2020

Fonte: Link Oristano