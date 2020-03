Coronavirus, coppia denunciata dalla Polizia a Cagliari: “Stavamo facendo un giro…”

La Polizia Stradale ha denunciato una coppia di cagliaritani trovata in giro di notte senza una giustificazione della “passeggiata in auto”, nei giorni della serrata e nella prima sera dei divieti sul Coronavirus. Ad attirare gli agenti è stata una manovra non permessa con l’auto, e quando la coppia è stata fermata non è stata in grado di fornire una motivazione valida ai fini del decreto Coronavirus della loro presenza serale in strada: “Perchè? Stiamo facendo un giro…”, la spiegazione day

ta ai poliziotti. Ma la denuncia è stata doppia perchè il conducente si è poi rifiutato di sottoporsi al test su alcol e droga. Va sottolineato che le passeggiate sono possibili a piedi nella zona del proprio domicilio, ma non in auto in aree diverse. ò’episodio è avvenuto a Cagliari intorno alle 21.

