Mascherine in ritardo, dai medici nuove regole contro i rischi di contagio

Ordine e sindacato Fimmg sollecitano l’Ats per gli strumenti di protezione individuale

Ancora non ci sono mascherine e strumenti di protezione (occhiali, guanti, camici monouso etc.), per tutelarsi da un possibile contagio da Covid-19. Così i medici di famiglia e di continuità assistenziale della provincia di Oristano adottano nuove norme di prevenzione, per proteggere i pazienti e gli stessi colleghi. Le nuove disposizioni sono state diffuse dall’Ordine provinciale dei medici e dal sindacato Fimmg Oristano. Eccole.

L’accesso alla sala d’attesa dello studio medico e dei locali della guardia medica è consentito a un solo paziente per volta, non febbrile e senza alcun sintomo respiratorio, sia che l’accesso avvenga per necessità di visita o per prescrizioni.

Le visite domiciliari, che già sono precedute da un rigoroso triage telefonico, sono sospese sia per la medicina di famiglia che per la guardia medica. Saranno effettuate soltanto quelle giudicate estremamente urgenti, in pazienti non febbrili e senza sintomi respiratori: per questi ultimi sarà attivato, invece, il 118.

“I medici di medicina generale auspicano che l’Azienda per la Tutela della Salute, responsabile di questa mancata distribuzione dei presidi di protezione individuale, si attivi al più presto per la fornitura”, hanno dichiarato Alessandro Usai, segretario Provinciale Fimmg Oristano, e Antonio Sulis, presidente dell’Ordine dei Medici Provinciale.

Mercoledì, 11 marzo 2020

L'articolo Mascherine in ritardo, dai medici nuove regole contro i rischi di contagio sembra essere il primo su LinkOristano.it.