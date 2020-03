Ieri mattina, un gruppo di giovani si è ritrovato a surfare nella zona di Capo Mannu. Nulla di strano fino a qui, visto che il decreto ministeriale per contrastare la diffusione del coronavirus non impone il divieto di fare sport all’aria aperta.

Ma secondo la segnalazione che arriva da un lettore, questo gruppo di surfisti è arrivato dal Cagliaritano, come suggerivano le targhe delle auto. Pare inoltre che i surfisti alloggino in questi giorni in un appartamento a Baia Blu, nella località di Mandriola (San Vero Milis).

Oltre ad essersi allontanati dal loro comune, a quanto segnalato dal lettore, i surfisti non si sono preoccupati di mantenere le distanze di sicurezza mentre svolgevano l’attività sportiva.

Lo sport all’aperto non è vietato dal decreto, ma lo è nel momento in cui questo è svolto in gruppo e non c’è certezza di assicurare le distanze di sicurezza previste.

Mercoledì, 11 marzo 2020

L'articolo Da Cagliari, in gruppo a Capo Mannu con il surf sembra essere il primo su LinkOristano.it.