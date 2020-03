Fiamme a Quartu, il rogo partito da un microonde: i vigili del fuoco salvano un gattino

Quartu Sant’Elena, incendio di una cucina all’interno di un appartamento. I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e messo in salvo un gattino.

I Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti intorno alle 6:30 per un incendio che si è sviluppato in una cucina al primo piano di una palazzina di via Bulgaria a Quartu Sant’Elena.

Gli operatori hanno provveduto ad intercettare il rogo, che si è sviluppato dalla cucina, completamente coinvolta, verso gli altri ambienti dell’abitazione. Un gattino è stato preso e portato all’esterno in zona sicura, sano e salvo.

I Vigili del Fuoco hanno operato con un’APS e un’ABP per un totale di due automezzi e sette operatori.

Nessuna persona coinvolta.

Le cause sono in fase di accertamento, si pensa che le fiamme siano scaturite da un problema elettrico del microonde.

Fonte: Casteddu On Line