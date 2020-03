Ricette elettroniche per evitare il contatto tra medici e pazienti

Disposizioni eccezionali dal direttore generale della Sanità in Regione



Comunicazioni via telefono o email e prescrizioni esclusivamente elettroniche: queste le nuove disposizioni del direttore generale della Sanità della Regione Sardegna, Marcello Tidore, al fine di contenere l’emergenza sanitaria in corso e la diffusione del Covid-19. Con questa soluzione, il personale sanitario potrebbe limitare allo stretto necessario gli accessi dei pazienti agli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

La Regione chiede ai medici, ove il caso lo consenta (es. pazienti cronici o prescrizioni da ripetere), di comunicare con i propri pazienti tramite telefono ed email, ed in ogni caso di effettuare le prescrizioni esclusivamente mediante la ricetta elettronica dematerializzata, salvo casi di assoluta impossibilità, per tutte le tipologie di farmaco e prestazioni prescrivibili in tale modalità.

Per la consegna del promemoria della ricetta, il medico dovrà proporre al paziente l’invio tramite e-mail (per i cittadini che richiedano l’uso di tale modalità ed esprimano il relativo consenso al trattamento, anche solo verbalmente), così da non costringerlo a ritirarla presso l’ambulatorio.

Il destinatario del promemoria dovrà stamparlo e portarlo in farmacia o presso la struttura di erogazione delle prestazioni sanitarie prescritte. In caso di impossibilità a stampare, il cittadino potrà eventualmente mostrare al farmacista o all’erogatore sul proprio smartphone il codice a barre del numero ricetta, in modo da consentirne l’acquisizione ottica, evitando per quanto possibile ogni contatto fisico.

Solo nel caso in cui il paziente non disponga di un indirizzo e-mail, e solo per quanto concerne le ricette farmaceutiche dematerializzate, in via del tutto eccezionale, e per la sola durata della presente emergenza, il medico può comunicare il Numero della Ricetta Elettronica (NRE) tramite messaggio sms o, in ultima soluzione, dettarlo al telefono, senza ulteriori dati personali.

Le farmacie convenzionate, nel medesimo contesto di eccezionalità sopra descritto, erogheranno i farmaci prescritti richiamando con il proprio software gestionale il promemoria della ricetta tramite la combinazione del NRE comunicato dal paziente stesso con il codice fiscale letto dalla tessera sanitaria del cittadino.

La farmacia provvederà quindi alle consuete operazioni per la “chiusura” della ricetta dematerializzata ed alla stampa autonoma del promemoria, ai fini dell’assolvimento degli adempimenti amministrativi per la rendicontazione e per l’applicazione delle fustelle. Considerata l’onerosità per le farmacie di tale opzione, si raccomanda ai medici di utilizzarla il meno possibile e di ricorrervi solo in caso realmente eccezionale.

Infine, solo se il paziente non dispone di nessun canale telematico, il medico procederà nel modo consueto con la stampa del promemoria e la consegna a mano al paziente.

Si precisa che la procedura si applica esclusivamente alle prescrizioni di farmaci e prestazioni sanitarie specialistiche prescrivibili con ricetta elettronica dematerializzata, ferma restando tutta la normativa di settore.

Mercoledì, 11 marzo 2020

