Quarantena ma non per tutti: la Regione precisa le eccezioni

Una circolare di chiarimento dopo l’ordinanza del 9 marzo firmata da Solinas

L’ordinanza del presidente della Regione Christian Solinas che imponeva quarantena e controlli per le persone arrivate in Sardegna nelle ultime settimane ha creato dubbi e confusione. Così ieri una nota esplicativa firmata dal presidente ha provato a fare chiarezza.

Innanzi tutto sui destinatari del provvedimento: gli obblighi previsti dall’ordinanza del 9 marzo “si intendono riferiti a tutti i soggetti in arrivo in Sardegna a decorrere dalla data di emanazione della stessa senza distinzione di provenienza, nonché a quelli che vi abbiano fatto ingresso nei quattordici giorni antecedenti e che provengano o abbiano transitato o sostato nei territori della Lombardia e delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia”.

“Appare altresì consigliabile, in ragione delle motivazioni espresse nell’ordinanza, che si sottopongano comunque alle medesime misure coloro che abbiano avuto contatti in seminari, convegni, assemblee o incontri che, seppure tenutisi in altre zone del territorio nazionale, abbiano avuto la partecipazione di soggetti provenienti dai territori summenzionati”.

Questo il principio generale. Ma sono ammesse delle eccezioni, che non erano previste nell’ordinanza e hanno creato le maggiori difficoltà. L’obbligo di quarantena non si applica in questi casi:

“- spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, obblighi connessi all’adempimento di un dovere, da motivi di salute;

– spostamenti funzionali al transito e al trasporto merci, allo svolgimento della filiera produttiva;

– spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività degli uffici pubblici, ovvero di funzioni pubbliche, comprese quelle inerenti organi costituzionali e uffici giudiziaria;

– spostamenti per esigenze di mobilità delle strutture operative del servizio nazionale di protezione civile e del servizio sanitario nazionale.”

Per provare le esigenze lavorative, le situazioni di necessità, gli obblighi connessi all’adempimento di un dovere, i motivi di salute e le altre condizioni di esenzione, dovrà essere comunque compilata e firmata un’autodichiarazione (sul modulo pubblicato dal Ministero dell’Interno o sulle copie distribuite alle forze di Polizia). La veridicità delle dichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi.

Mercoledì, 11 marzo 2020

