I medici in possesso dei requisiti previsti dall’accordo collettivo nazionale e che siano interessati a ricoprire l’incarico provvisorio devono presentare domanda di disponibilità compilando il modulo a disposizione sul sito della Assl, da inviare esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , entro le 14 del 23 marzo 2020.

L’Ats Assl Oristano cerca un medico pediatra. L’incarico provvisorio di pediatria di libera scelta, a partire dal 1° aprile 2020, durerà per udodici mesi o comunque fino all’individuazione del pediatra titolare per l’ambito territoriale n. 1 del distretto di Oristano (che comprende i comuni di Cabras, Oristano, Palmas Arborea, Santa Giusta, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Villaurbana), con obbligo di apertura nel comune di Oristano.

Cercasi pediatra per il distretto di Oristano, contratto da 12 mesi L’Assl deve affidare un incarico provvisorio: in servizio da aprile

Fonte: Link Oristano

