Coronavirus: verso la sospensione di tasse, mutui e bollette. Si attende il decreto sull’economia

Oggi il governo metterà sul piatto circa 10-11 miliardi di euro per fronteggiare gli effetti devastanti dell’emergenza Coronavirus, con un pacchetto di misure basato su sospensione di tasse, mutui, bollette, varo della cassa integrazione per tutti, sostegno fiscale alle imprese in perdita.

Ma chiederà al Parlamento l’ok ad aumentare il deficit fino a 15 miliardi di euro, con l’obiettivo di tenere pronte anche altre munizioni da usare a breve.

Nell’ennesima giornata di guerra al virus, sembra cominciare a muoversi anche l’Europa. Il presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, alla fine del summit a 27 in videoconferenza, annuncia non solo il via libera al massimo della flessibilità per l’Italia, ma mette in campo un fondo da 25 miliardi di euro per agire a sostegno dell’economia del Vecchio Continente.

Dal nostro giornale partner Quotidiano.net https://www.quotidiano.net/politica/coronavirus-aiuti-alle-famiglie-1.5063904

