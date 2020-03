Cagliari letteralmente deserta: il grande senso civico dei cagliaritani, uniti contro il Coronavirus. Tutti davvero a casa, quasi nessuno escluso: ecco la città vuota stanotte, come nessuno di noi l’ha mai vista prima. I cagliaritani hanno dimostrato una grandissima umanità dimostrandosi un popolo unito nella lotta al virus, oggi un solo contagio in Sardegna a Oristano. Nella foto di Fabrizio Marcello, la città deserta in piazza Yenne mentre in tanti commentano tra tristezza e paura. Emblematiche le parole del ristoratore Gianfranco Deidda: “Che tristezza vedere la nostra bella città deserta ….. speriamo che finisca presto questo deserto ….. ma si …. mi manca anche qualche clacson, il vociare per strada e mi manca quel briciolo di tranquillità mentale , dai ….dai che superiamo in fretta anche questo momento”. Ce la faremo, il tam tam in città in una Sardegna che si riscopre forte, a cominciare dal capoluogo.

L'articolo Cagliari letteralmente deserta: il grande senso civico dei cagliaritani, uniti contro il Coronavirus proviene da Casteddu On line.