Chi è che deve mettersi in isolamento dopo essere sbarcato o atterrato in Sardegna? Non tutti: la Regione, dopo aver pubblicato ieri la nuova ordinanza anti Coronavirus, spiega nel dettaglio il provvedimento: sono coinvolti “tutti quelli che sono arrivati” anche “nei quattordici giorni antecedenti” alla pubblicazione dell’ordinanza “e che provengano o abbiano transitato o sostato in Lombardia” e nelle province “di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia”. Non solo: “Appare consigliabile che si sottopongano comunque alle medesime misure coloro che abbiano avuto contatti in seminari, convegni, assemblee o incontri” anche avvenuti in altre zone d’Italia ma che abbiano visto la partecipazione “di soggetti provenienti dai territori summenzionati”.

Nessun obbligo, invece, per chi si è dovuto spostare per “comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità, obblighi connessi all’adempimento di un dovere o per motivi di salute”, per chi ha dovuto compiere spostamenti “funzionali al transito e al trasporto merci, allo svolgimento della filiera produttiva” o per chi si è spostato per svolgere attività connesse con “gli uffici pubblici” o per esigenze legate al “servizio nazionale di Protezione Civile o del Servizio sanitario nazionale”.

L'articolo Coronavirus e Sardegna, ecco chi deve mettersi in isolamento dopo essere sbarcato nell’Isola proviene da Casteddu On line.