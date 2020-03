Coronavirus in Sardegna, un solo contagio nelle ultime 24 ore: una donna di Oristano

Dopo alcuni giorni di contagi registrati in varie parti della Sardegna, nelle ultime 24 ore è emerso un unico caso di positività al tampone da Coronavirus. Si tratta di una donna di Oristano: le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. I medici hanno effettuato altri ventidue tamponi, e in tutti questi casi il test è risultato negativo: nessun contagio, in altre parole. A oggi sono complessivamente 35 i casi di infezione da Coronavirus accertate in Sardegna.

Fonte: Casteddu On Line

