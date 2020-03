In quarantena sindaco Sassari

(ANSA) - SASSARI, 10 MAR - C'è anche il sindaco di Sassari, Nanni Campus, nel gruppo di sardi finiti quarantena fino dopo un viaggio in crociera nel Golfo Persico. Il sindaco sta bene e non ha accusato alcun sintomo influenzale. A confermarlo all'ANSA è lo stesso primo cittadino che però non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Stanno bene, così come pare da un primo monitoraggio, anche gli altri partecipanti alla crociera, circa 280 sardi, partiti da Alghero. (ANSA).

Fonte: Ansa

