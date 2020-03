Auchan-Conad: fuori Pirri, chi compra?

L'Antitrust ha deciso: Conad può andare avanti con gli ipermercati ex Auchan di Santa Gilla, a Cagliari, già in ristrutturazione, Sassari e Olbia. Ma, per evitare la posizione dominante, dovrà liberarsi di Auchan Marconi, a Pirri. "È quanto emerge dal bollettino che mette la parola fine a una lunga vicenda durata mesi e mesi - spiega all'ANSA il segretario regionale della Uiltucs, Cristiano Arbau - legata al problema delle sovrapposizioni, sollevato dall'Antitrust, e quindi della possibile posizione dominante di un'azienda in un certo territorio. La sorpresa è stata proprio la posizione dell'ex Auchan Marconi".

Il sindacato pensa al futuro dei lavoratori. "Per il Marconi non sappiamo naturalmente chi lo acquisirà, ma da subito - chiarisce Ardau - chiediamo la salvaguardia della situazione dei dipendenti. Per gli altri ipermercati la nostra preoccupazione è legata alla riduzione delle aree di vendita e quindi agli esuberi". Il bollettino dell'Antitrust è un documento di 52 pagine che analizza le posizioni di mercato delle aziende presenti nei territori anche utilizzando formule matematiche per stabilire l'incidenza di un'impresa sul territorio.