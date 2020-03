Controlli rigorosi nei locali di Oristano. In campo la polizia locale

Per far fronte all’emergenza coronavirus regole severe e chiusura anticipata alla sera

Bar e ristoranti chiusi da oggi alle 18 anche a Oristano e da questa sera in città sono più rigorosi i controlli per accertare che i locali rispettino le norme contenute nel decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, in materia di contenimento del coronavirus. Già da alcuni giorni sono scattate le verifiche: niente più servizio al banco, ma solo ai tavolini, rigorosamente disposti a una distanza di almeno un metro l’uno dall’altro.

“Staremo molto attenti a che le norme vengano rispettate da tutti, anche se ci auguriamo prevalga il buon senso”, ha commentato il comandante della polizia locale Giuseppe Raschiotti, spiegando che finora non è stata elevata nessuna contravvenzione e che nel caso di mancata osservanza sono quelle previste dall’articolo 650 del codice penale. Martedì, 10 marzo 2020 L'articolo Controlli rigorosi nei locali di Oristano. In campo la polizia locale sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano