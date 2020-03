Come funzionerà il servizio di spesa a domicilio curato dai volontari a Oristano

Intesa col Comune. Domani il via. Ennesimo appello del sindaco ai cittadini sull’emergenza coronavirus

Il sindaco Andrea Lutzu ha riunito l’Unità di crisi comunale per fare il punto della situazione alla luce degli ultimi provvedimenti adottati dal presidente del Consiglio dei Ministri e dal presidente della Regione Sardegna. Preso atto della creazione di una zona protetta valida per tutta Italia, che di fatto estende a tutta la nazione le misure inizialmente previste per le zone rosse, sono state valutate le azioni da adottare a livello comunale. Il sindaco ha nuovamente raccomandato la collaborazione dei cittadini: “Il momento è difficile e occorre senso di responsabilità da parte di tutti. Il Comune è presente e fa il possibile per assicurare i servizi di competenza anche se gli sportelli al pubblico sono chiusi. Gli uffici possono essere contattati telefonicamente o per posta elettronica. La scarsità di mascherine a tutela degli operatori comunali e dei cittadini è un problema che interessa tutta Italia e a cui stiamo cercando di porre rimedio. La Polizia locale sta svolgendo i controlli nel territorio comunale affinché le disposizioni nazionali e regionali siano rispettate scrupolosamente”.

Sempre questa mattina il sindaco ha incontrato le associazioni di volontariato attive nel settore della Protezione civile (Oristano Soccorso e Prociv Arci Oristano, già impegnate nelle attività coordinate dalla Protezione civile regionale) per concordare con loro le misure più opportune per mettere a punto un piano di azioni da attuare a beneficio della popolazione comunale. I volontari della Associazione Prociv Arci Oristano da mercoledì 11 marzo assicureranno un servizio gratuito per la consegna a domicilio di farmaci e generi di prima necessità. Il servizio è gratuito e riservato a tutti gli anziani over 75, alle persone con disabilità e alle persone immunodepresse impossibilitate ad uscire di casa. Sono a carico del cittadino i costi per l’acquisto dei beni. Il servizio sarà attivo (salvo emergenze) dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15;30 alle 19;00.Le informazioni per il riconoscimento dei nostri volontari, saranno fornite telefonicamente. Per informazioni e prenotazioni si può contattare l’associazione via telefono o whatsapp ai seguenti numeri: 338.9835667 / 348.0618970. Martedì, 10 marzo 2020 L'articolo Come funzionerà il servizio di spesa a domicilio curato dai volontari a Oristano sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano