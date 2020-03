Emergenza Covid-19, sospeso fino al 3 aprile il mercatino settimanale a Quartu

Nel rispetto e in coerenza con le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in sede locale si rende necessario attivare opportune misure di profilassi riferite agli eventi su suolo pubblico.

Il mercato settimanale di via della Musica, che si svolge nella giornata del mercoledì, per la sua conformazione e disposizione, non consente di poter rispettare le raccomandazioni imposte dal DPCM. In particolare non è possibile “l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori”.

Pertanto, tramite ordinanza, il Sindaco Stefano Delunas ha sospeso lo svolgimento del suddetto mercato settimanale a far data da mercoledì 11 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020.

