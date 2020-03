Gli spostamenti per questioni di salute sono sempre garantiti, come accennato. Per motivi di lavoro, invece, sarà possibile spostarsi solo se si porta con se l’autocertificazione, da mostrare in caso di controlli. Qui si può scaricare il modulo pdf da stampare, compilare e firmare .

Serve un modulo da compilare e firmare per potersi spostare da un comune all’altro del territorio italiano, per motivi diversi da quelli di salute. È quanto dispone il decreto emanato ieri dal presidente del Consiglio dei ministri, che estende a tutte le regioni le misure di contenimento della diffusione del coronavirus.

Spostamenti per lavoro solo con l’autocertificazione: qui la puoi scaricare Ci si potrà muovere liberamente per questioni legate alla salute

Fonte: Link Oristano

