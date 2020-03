Coronavirus, diversi negozi chiudono. Cambia anche Porta Nuova

Anche a Oristano, in piena emergenza coronavirus, si cominciano a vedere le prime serrande abbassate nei negozi.

La sala da tè – bibiteria di via De Castro, Fata Cornelia, ha annunciato stamattina la chiusura del locale: “Chiudiamo da oggi con dispiacere ma con la speranza che il sacrificio di ognuno sia utile a tutti”.

Il team, comunque, resta a disposizione di chiunque voglia acquistare su appuntamento i infusi e tè o anche abbia piacere di prenotarli con consegna a domicilio.

Serrande giù anche per il bar pasticceria La Dolce vita, sempre in via De Castro, “per salvaguardare la salute dei suoi clienti e dei propri dipendenti”.

Chiusi anche alcuni negozi in via Tirso, tra i quali i negozi di calzature per bambini, Birba’s e per adulti CQ, il negozio di accessori Particolari, il negozio di profumi Equivalenza. E ancora, Calzedonia e Yamamay.

Cambia anche Porta Nuova, dove i negozi saranno aperti solo dal lunedì al venerdì, con orario ridotto, dalle 9 alle 18. L’univa attività che aprirà regolarmente, tutti i giorni, dalle 9 alle 21, sarà il Conad Superstore.

“Siamo tutti molto preoccupati”, ha commentato la direttrice di Confcommercio Oristano, Sara Pintus, “abbiamo ricevuto diverse telefonate con richiesta di informazioni e nei prossimi giorni si potrebbero vedere diverse attività chiuse in città”.

“Molto dipenderà”, continua Sara Pintus, “dalle misure che il Governo adotterà per la tutela dei lavoratori”.

“Le attività sono in sofferenza”, conclude la direttrice di Confcommercio Oristano.

Martedì, 10 marzo 2020

