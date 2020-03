Oristano, sì alle urgenze ma non chiamate il centralino per informazioni

Alcune regole da seguire per non congestionare il servizio sanitario cittadino

Visite sospese, servizi chiusi e centralini presi d’assalto. Questa la situazione dell’Assl di Oristano, che sta cercando di gestire la situazione emersa dopo le direttive del Governo per limitare la diffusione del contagio da coronavirus.

Nelle ultime ore, infatti, i centralini sono stati intasati di chiamate. Chiamano tante persone che – vedendosi sospese visite e ricoveri non urgenti – vorrebbero sapere a quando saranno rimandate le prestazioni sanitarie. A questo proposito l’Ufficio stampa della Assl cittadina raccomanda a tutti i cittadini a cui sia stata rinviata una visita di aspettare una chiamata del Servizio, che riprogrammerà gli appuntamenti,non appena sarà cessata l’emergenza.

Inoltre è indispensabile non intasare il centralino per richiedere informazioni su questioni legate al coronavirus. Nel caso si sospetti un contagio, ricordano dall’Azienda Sanitaria Locale, è necessario chiamare il proprio medico di base, oppure il numero regionale Ats 800 31 13 77, o il numero unico nazionale 1500. Gli ultimi due, in queste ore, sono progressivamente potenziati con nuovi operatori.

L’Assl di Oristano assicura che tutte le prestazioni urgenti sono comunque garantite, compresi i servizi oncologici, gli esami e le prestazioni diagnostiche. Sarà il medico specialista a valutare se sia urgente effettuare una cura o un esame.

Gli interventi chirurgici programmati non sono sospesi, ma rimodulati. Anche in questo caso chiunque venga rimandato a un’altra data sarà ricontattato dall’Assl. Chi invece non è stato chiamato dall’Azienda Sanitaria per l’annuncio di un rinvio potrà presentarsi all’appuntamento secondo data e orario precedentemente comunicati.

Ricordiamo che chi torna da altre regioni italiane deve autodenunciarsi immediatamente, informando il proprio medico di famiglia o tramite l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Martedì, 10 marzo 2020

