Sportelli Inps chiusi, anche a Oristano solo servizi telematici

La direzione regionale ha comunicato i numeri telefonici per le informazioni

Gli sportelli Inps su tutto il territorio regionale da oggi sono chiusi al pubblico. L’ha comunicato la direzione regionale Inps Sardegna: visto il decreto ministeriale del 9 marzo e considerata l’evoluzione dell’epidemia da coronavirus, si potrà accedere ai servizi solo con la modalità telematica, attraverso il sito www.inps.it. L’utente dovrà utilizzare il proprio pin personale con SPID.

Sono stati attivati anche dei numeri telefonici per garantire comunque l’attività di informazione. Per la sede provinciale di Cagliari il numero è 070 6009400; per la sede di Iglesias 0781 490300; per la sede provinciale di Nuoro 0784 237700; per la sede provinciale di Oristano 0783 790200, per la sede provinciale di Sassari: 079 2159224; e infine per la sede di Olbia: 079 2159224.

Martedì, 10 marzo 2020

L'articolo Sportelli Inps chiusi, anche a Oristano solo servizi telematici sembra essere il primo su LinkOristano.it.