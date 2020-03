Esordio con mascherina per il nuovo mercatino di Oristano Affluenza in calo, appello dei commercianti: “Venite, abbiamo adottato tutte le misure protettive”

Esordio con mascherina per il nuovo mercatino di Oristano, che da oggi trova alloggio nella piazza delle ex case minime e nelle vie Iglesias e Sant’Antioco.

L’atteso trasloco ha coinciso con il periodo di apprensione che anche in città si vive a causa dell’emergenza legata al covid-19. I commercianti ambulanti si sono attrezzati con i dispositivi di protezione, ma in tanti hanno avvertito un calo delle presenze.

“Purtroppo la gente ha paura”, commenta il titolare della pescheria. “Oggi stiamo registrando un calo. Spero che arrivino presto le belle giornate e che la gente torni al mercato”.

Dello stesso avviso la titolare dell’attività di intimo: “Il trasloco era atteso da tutti, tanti clienti ci chiedevano quando ci saremmo spostati, e oggi è triste vedere che gente in giro ce n’è veramente poca. Vorrei dire alle persone che hanno sempre frequentato il nostro mercato che stiamo adottando tutte le prescrizioni e le misure protettive, non abbiate paura”.

È un calo fisiologico dovuto al cambio di sede, invece, secondo la titolare di un’attività di frutta e verdura: “In molti sono andati in via Palmas e via Ugone, prima di trovarci qui. È presto per parlare di calo, aspettiamo le prossime settimane”.

Il mercato ha esordito con il pienone da parte dei commercianti ambulanti.

Il trasloco ha fatto scattare i divieti. Fino alle 16 è istituito il divieto di circolazione e sosta (zona rimozione); il divieto sarà attivo su in entrambi i lati di via Iglesias, nel tratto fra via Palmas e via Alghero, e su entrambi i lati di via Sant’Antioco, fra via Alghero e via Caprera.

Sempre dalle 7 alle 16 è attivo il divieto di sosta con zona rimozione in via Palmas, nel tratto fra via Iglesias e il civico 78 (adiacente la piazza Abis), lato numeri pari.

Ancora, dalle 7 alle 16 vigerà il divieto di sosta circolazione nell’intero tratto di via Caprera.