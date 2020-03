Anche il Gal Sinis chiude gli uffici e sospende i laboratori sul territorio

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Gal all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

“La struttura tecnica del Gal assicurerà la propria prestazione lavorativa in modalità lavoro agile, attraverso lo smart working, secondo le indicazioni contenute dalla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione”, spiega il presidente Alessandro Murana. “Il lavoro agile è una ulteriore misura per contrastare e contenere l’emergenza epidemiologica”.

Anche il Gal Sinis chiude gli uffici al pubblico e sospende l’attività dei laboratori sul territorio. In linea con quanto previsto dal decreto governativo e la successiva ordinanza del presidente della Regione per la gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, ha chiuso i propri uffici da ieri mattina, sino a data da definire.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.