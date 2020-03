Bar e ristoranti chiusi in Sardegna dalle 18 in Sardegna e in tutta Italia: è stretta totale sul Coronavirus. Si applicano dunque da domani sino al 3 aprile le misure straordinarie per fermare il virus, lo ha annunciato Conte poco fa in conferenza stampa, presentando le nuove soluzioni: ““Abbiamo adottato una nuova decisione, siamo ben consapevoli di come sia difficile cambiare tutte le nostre abitudini. Capisco le famiglie, i giovani che sono soliti riempire i bar e i centri commerciali. Ma purtroppo non c’è più tempo: stanno aumentando i contagi, le persone in terapia intensiva e le persone decedute. Ai loro cari va tutta la vicinanza del governo. Le nostre abitudini vanno cambiate subito: dobbiamo ringraziare uncinare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia. lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti collaboreremo. Ho deciso d’accordo con il governo di adottare misure più forti e stringenti per riuscire a contenere l’avanzata del Coronavirus e tutelare la salute di tutti i cittadini, che è il nostro obiettivo primario. Siamo costretti a imporre dei sacrifici. Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l’espressione: “Io resto a casa”. Non ci saranno più zone rosse ma un’unica Italia “zona protetta”, saranno da evitare in tutta la penisola gli spostamenti a meno che non siano per comprovati motivi di lavoro o di salute. Aggiungiamo il divieto di assembramento all’aperto in locali aperti al pubblico. Oggi è il momento della responsabilità. Per le manifestazioni sportive, non c’è ragioni per cui debbano proseguire: stop anche al campionato di calcio di serie A, non consentiremo l’utilizzo delle palestre per lo svolgimento di attività sportive”.

