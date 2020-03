Malato di coronavirus a Oristano: “Sistema sanitario impreparato all’emergenza”

Ricoverato in ospedale a Sassari, è il suo legale, l’avvocato Gianfranco Siuni, a parlare per lui, il primo paziente di Oristano positivo al coronavirus. Nelle ultime 48 ore tanti i commenti che lo hanno messo nel mirino per essersi presentato in uno studio di radiologia e per il rischio che ciò ha comportato. L’avvocato Siuni ora minaccia denunce e azioni legali, a tutela dell’uomo, accreditando un’altra chiave di lettura dell’intera vicenda: il malato di coronavirus è rimasto “vittima di un sistema sanitario probabilmente impreparato ad affrontare l’emergenza”, afferma Siuni, “tanto da potersi ipotizzare che l’aggravarsi del quadro clinico sia legato ai ritardi diagnostici”.

L’avvocato spiega come anche il medico di base il 2 marzo, all’esito di una visita domiciliare, confermi e prescriva una cura di antibiotici, ipotizzando una bronchite. La situazione, comunque, non migliora e il 5 marzo gli viene prescritta una radiografia, visto il peggiorare delle sue condizioni di salute. Il giorno dopo, venerdì 6 marzo, il paziente si vede “costretto”, secondo quanto riferisce ancora l’avvocato Siuni, ad uscire e a recarsi nello Studio radiologico del dottor Francesco Fiorini di Oristano, poiché nessuno gli indica una via alternativa.

Siuni contesta quindi la ricostruzione dell’accaduto nello studio radiologico fornita l’altro giorno dal professionista, sostenendo che l’uomo non sia stato allontanato, ma sia rientrato a casa di sua spontanea volontà, viste le precarie condizioni di salute e una volta riaccompagnato al suo domicilio dai familiari, di aver ricevuto poco tempo dopo il referto per via telefonica dallo stesso studio radiologico.

E solo l’indomani mattina che, secondo la ricostruzione dell’avocato Gianfranco Siuni, sull’uomo viene eseguito il tampone per il coronavirus, e, tuttavia, “prima ancora di avere l’esito”, viene “disposto il ricovero presso l’Ospedale San Francesco di Nuoro, dal quale, una volta conosciuto l’esito positivo del tampone, veniva trasferito presso l’Ospedale di Sassari”.

L’avvocato Gianfranco Siuni tiene a precisare che il paziente, in ossequio alle direttive imposte dal Ministero della Salute, ha sempre mantenuto l’isolamento domiciliare volontario: “Fin dalla comparsa del primo sintomo febbrile è sempre rimasto nella sua abitazione senza mai mettere il naso fuori dalla porta, ragion per cui tutti gli sproloqui apparsi sul web che vedevano il mio assistito beatamente in giro per le strade oristanesi, incurante del rischio di mettere in pericolo la salute degli altri cittadini, sono palesemente falsi e diffamatori”.

“Il culmine del linciaggio mediatico, frutto di informazioni distorte e mai verificate”, afferma Siuni, “viene raggiunto con la diffusione via Whatsapp di un messaggio vocale che verrà sottoposto all’attenzione della Procura competente al fine di identificarne l’autore e perseguire tutti i reati che in esso potranno ravvisarsi, nel quale, il mio assistito viene apostrofato con appellativi quali “sconsiderato”, “scellerato”, che, avendo “omesso di dire che era stato a Milano”, sarebbe “andato in giro per la città per due settimane con l’influenza”, quindi trattavasi di un “criminale”.

