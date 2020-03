12 nuovi casi di coronavirus in Sardegna, 31 in totale nell'Isola

Dodici nuovi casi positivi di Covid-19 a Nuoro. Si tratta di medici e infermieri dell'ospedale San Francesco, uno dei centri di riferimento della lotta al coronavirus.

La notizia è stata ufficializzata poco dopo le 20 dalla presidenza della Regione. "Tutte le persone positive", si legge nel comunicato, "stanno bene e ricevono le cure nella propria casa". I tamponi sono stati effettuati nel laboratorio Microbiologia dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari.

I dodici operatori sanitari contagiati rientrano nella catena di contatti stretti del rianimatore risultato positivo al test domenica scorsa. Dopo questo primo contagio sono stati decine i tamponi fatti nell'ospedale nuorese ai colleghi del medico che è una delle colonne del reparto di Rianimazione.

Un numero che mette in difficoltà diversi reparti già sguarniti da mancati turn-over in attesa dei rinforzi che arriveranno col piano straordinario delle assunzioni annunciato dalla Regione.

Ora il totale dei contagiati nell'Isola è di 31 persone.

Fonte: L'Unione Sarda

