Del Zompo a studenti, "facciamo squadra"

(ANSA) - CAGLIARI, 9 MAR - "Facciamo squadra: vi chiedo di essere sereni, decisi e responsabili". E' il passaggio centrale del videomessaggio che Maria Del Zompo, rettrice dell'Università di Cagliari, ha voluto registrare questo pomeriggio rivolgendosi alle studentesse e agli studenti, ai docenti e al personale dell'ateneo. Del Zompo spiega le misure adottate per contrastare il contagio da Covid-19, con la sospensione delle lezioni, degli esami di profitto e di laurea e di tutte le attività che possano comportare assembramenti vietati dalle disposizioni del Governo. Ma parla anche del lavoro che l'Università sta facendo in queste ore per attivare al più presto idonee forme di didattica a distanza, con le più moderne tecnologie di e-learning. Per il personale, invece, vengono attivate in queste ore forme di lavoro agile, con i dipendenti che continuano a lavorare dalla propria abitazione. Nella terza parte del messaggio, infine, Del Zompo - da medico e docente di Farmacologia - fornisce alcuni riferimenti scientifici sul coronavirus, con un invito a rispettare le regole di comportamento suggerite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità.(ANSA).

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.