Dopo sei anni trova casa la tartaruga alligatore dell’Area Marina del Sinis

Sarà trasferita all’acquario di Calagonone la tartaruga d’acqua dolce, della specie Macroclemmys Teminicki del Sud America, conosciuta come “tartaruga alligatore”, in custodia da oltre sei anni all’Area Marina Protetta Penisola del Sinis Isola di Mal di Ventre.

Il suo trasferimento, che avverrà domani alle 10, alla cupola di San Giovanni, è stato approvato dal Centro anticrimine natura carabinieri di Cagliari, a seguito del dissequestro autorizzato dalla Direzione centrale per il patrimonio naturalistico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Alla cerimonia saranno presenti i rappresentanti della stazione forestale di Oristano e del nucleo carabinieri CITES di Cagliari.

La “tartaruga alligatore”, sequestrata il 4 luglio 2013 insieme a Genoveffa, altrimenti nota come “Alghero 1”, esemplare della specie Caretta caretta, è stata data in affidamento all’AMP del Sinis a seguito di una sentenza del tribunale di Sassari del 2018. Anche Genoveffa è stata dissequestrata e verrà liberata, non appena le condizioni meteo lo consentiranno.

Resta in custodia dell’AMP Gavino, altro esemplare della specie Caretta caretta. Oggetto di un diverso procedimento non ancora concluso, resta in attesa di nullaosta per poter essere liberata.