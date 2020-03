Coronavirus, l’anestesista in prima linea: “Dobbiamo scegliere chi curare e chi no. Come in guerra”

“Si decide per età e per condizioni di salute. Come in tutte le situazioni di guerra. Non lo dico io, ma i manuali sui quali abbiamo studiato”. In una intervista al Corriere della Sera Christian Salaroli, 48 anni, dirigente medico, anestesista rianimatore dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo restituisce il clima e tutta la complessità di questa emergenza da coronavirus dentro gli ospedali italiani, il suo incluso.

