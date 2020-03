Cagliari, altre quattro persone contagiate dal Coronavirus: sono in isolamento, ma stanno bene. La notizia è filtrata a tarda notte ed è stata confermata dalla Regione: sono stati trovati positivi altri quattro tamponi, ma per le quattro persone positive a Cagliari non è stato necessario alcun ricovero in ospedale. I quattro stanno bene e sono in isolamento nelle loro case. Il numero dei contagiati in Sardegna è dunque salito, in tutto i contagi sono 19.

L'articolo Cagliari, altre quattro persone contagiate dal Coronavirus: sono in isolamento proviene da Casteddu On line.