Il presidente del Piemonte Alberto Cirio è risultato positivo al test del coronavirus. “Nelle scorse ore, come fatto a scopo precauzionale anche da altri colleghi governatori presenti a Roma il 4 marzo per l’incontro a Palazzo Chigi – fanno sapere dall’entourage del governatore – Cirio ha effettuato il test per il coronavirus e il risultato è purtroppo positivo. Le sue condizioni di salute sono per fortuna buone.

“Vi parlo come se foste i miei figli, i miei fratelli, i miei nipoti: Fermatevi e tornate indietro”. Comincia così il post Facebook con il quale il governatore Michele Emiliano annuncia di avere firmato nella notte “l’ordinanza per obbligare alla quarantena chi arriva in Puglia dalla Lombardia e dalle 11 province del nord”.

L'articolo Coronavirus, positivo il governatore del Piemonte. In Puglia si dispone l’arresto per chi viola la quarantena proviene da Casteddu On line.