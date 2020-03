Trovato morto con un colpo di pistola alla testa a Maracalagonis, si indaga per omicidio

L’ipotesi del suicidio, col passare delle ore, si è sempre più affievolita e ora, per la morte di Giuseppe Pintore, 80 anni, la polizia indaga per omicidio. L’anziano è stato trovato a bordo della sua auto, in località San Basilio, privo di vita. La ferita causata da un colpo di pistola alla testa era ben visibile e domani, salvo imprevisti, verrà eseguita l’autopsia disposta dal pm. Nessuna traccia dell’arma: non è stata trovata a bordo della macchina e nemmeno nella strada dove è stata ritrovata la vettura. Un dettaglio che ha spinto gli inquirenti a propendere per la tesi dell’omicidio: difficile, per quanto non impossibile, che qualcuno possa aver notato il corpo del pensionato e sia fuggito con la pistola. Le indagini vanno avanti in modo serrato, e ovviamente, vista la delicatezza della situazione, non trapelano molti elementi. A coordinarle è il dirigente della squadra mobile di Cagliari, Roberto Pititto.

Fonte: Casteddu On Line