Nuovo caso di coronavirus a Iglesias: salgono a sei i contagiati

L’unità di crisi ha isolato la paziente e le persone con le quali era in entrata in contatto

Un nuovo caso di positività al Covid 19 è stato riscontrato in una donna ad Iglesias. L’unità di crisi ha provveduto tempestivamente a isolare la paziente e le persone con le quali era in entrata in contatto. I medici stanno valutando la sede più opportuna nella quale prestare le cure alla paziente.

Salgono così a sei i casi in Sardegna per il coronavirus: a quello di Iglesias si aggiungono il professore cagliaritano, la sua collega di Nuoro e il compagno di lei che nei giorni scorsi hanno partecipato a un congresso scientifico, l’imprenditore 42enne di Cagliari, rientrato da Rimini, e l’ultimo trovato positivo al tampone, il medico di Is Mirrionis.

Venerdì, 6 marzo 2020

L'articolo Nuovo caso di coronavirus a Iglesias: salgono a sei i contagiati in Sardegna sembra essere il primo su LinkOristano.it.