Coronavirus: sesto caso in Sardegna

Un nuovo caso di positività al Covid 19 è stato riscontrato in Sardegna in una donna di Iglesias. Ne dà notizia la Regione Sardegna. E' il sesto caso nell'isola. L'unità di crisi ha provveduto tempestivamente a isolare la paziente - fa sapere la Regione - e le persone con le quali era in entrata in contatto. I medici stanno valutando la sede più opportuna nella quale prestare le cure alla donna.

POSITIVO MEDICO SS.TRINITA'. Quinto caso di coronavirus in Sardegna. Si tratta di un medico cagliaritano entrato in contatto con il primo paziente risultato positivo al test, ossia l'imprenditore di 42 anni ricoverato da diversi giorni al Santissima Trinità dopo il rientro da una fiera di birre artigianali a Rimini. Il nuovo contagiato, medico che lavora agli Infettivi dello stesso ospedale, è in quarantena a casa: le sue condizioni non sono preoccupanti. Ora l'esito del tampone dovrà essere confermato dall'Istituto superiore di sanità. Nel frattempo sono state prese tutte misurepreviste dai procolli di emergenza. Familiari e colleghi con cui è venuto a contatto sono stati sottoposti anche loro al test e messi in quarantena precauzionale.

I cinque casi risultati positivi in Sardegna sono tutti collegati alla presenza del coronavirus in nord Italia. Tre al focolaio di Udine: il professore cagliaritano, la sua collega di Nuoro e il compagno di lei che nei giorni scorsi hanno partecipato a un congresso scientifico. Gli altri due sono l'imprenditore 42enne di Cagliari, rientrato da Rimini, e l'ultimo trovato positivo al tampone: il medico di Is Mirrionis. Si registra un salto di qualità nella diffusione del virus: il contagio in quest'ultimo caso è avvenuto nell'Isola. Poi ci sono altri due sardi contagiati fuori regione e ricoverati nelle strutture ospedaliere del Sacco di Milano e dello Spallanzani di Roma.

STRETTA AGLI ACCESSI DEL SS.TRINITA' - Semi-blindato l'ospedale Santissima Trinità di Is Mirrionis, a Cagliari, dove è ricoverato uno dei 5 pazienti sardi affetti da coronavirus e dove è rimasto contagiato un medico del reparto Infettivi, entrato in contatto con il primo malato. Una circolare firmata dalla direzione medica e dal capo dipartimento dell' internistica, e indirizzata a tutti i reparti, dispone "la sospensione delle attività ambulatoriali in tutta l'area internistica, dei ricoveri programmati e in day hospital". Proseguiranno invece le terapie che non sono rinviabili. Ancora, "i pazienti dimissibili devono tempestivamente rientrare al proprio domicilio e le attività amministrative che riguardano la dimissione devono essere effettuate con massima urgenza". Poi, "gli accompagnatori dei pazienti non possono sostare nelle sale d'attesa del pronto soccorso e di tutti gli ambulatori, salvo diverse indicazioni". Sconsigliato "far sostare pazienti immunodepressi in sale d'attesa particolarmente affollate".