Coronavirus, salta la seduta del consiglio comunale a Cagliari

Il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco e la conferenza dei Capi Gruppo hanno deciso all’unanimità di non convocare la riunione del Consiglio Comunale per il prossimo martedì 10 marzo. Le commissioni consiliari continueranno a riunirsi in vista dell’approvazione del bilancio. La decisione rientra tra le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, in particolare per consentire un’organizzazione adeguata della sala.

Fonte: Casteddu On Line