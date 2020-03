Compie 101 anni il papà del vecchio museo dei minerali di Uras

Visita a casa e auguri da parte del sindaco di Uras



Il comune di Uras festeggia Dario Casciu che oggi compie 101 anni. A far visita al cittadino più longevo del paese, il sindaco Anna Maria Dore che ha consegnato al festeggiato una pergamena.

Ma niente baci o strette di mano. Anche in giornate come queste di festeggiamenti, si rispettano le norme sanitarie per contenere l’epidemia del coronavirus.

“Niente strette di mano ne baci”, scrive sui social la prima cittadina, Anna Maria Dore, “il signor Dario conosce bene le prescrizioni per evitare la diffusione del coronavirus soprattutto fra gli anziani. Intanto siamo a 101 ad attrusu annusu cun saludi”.

In paese il signor Casciu è conosciuto da tutti per aver avuto anni fa in gestione il vecchio Museo dei minerali, che un tempo era allestito in quelli che sono ora i locali della sala conferenza, biblioteca comunale e info point.

Una collezione di minerali regalata poi al comune di Arzachena. In passato Dario Casciu possedeva anche un pulmino che utilizzava per dare passaggi a chi in paese non aveva la patente.