Coppa Davis: vince anche Mager, Italia-Corea sud 2-0

(ANSA) - CAGLIARI, 06 MAR - Italia avanti 2-0 al termine della prima giornata nella sfida a porte chiuse con la Corea del Sud a Cagliari, valida per le qualificazioni alla fase finale di Coppa Davis. Il numero due azzurro, Gianluca Mager, all'esordio in Davis, sulla terra rossa del Tc Cagliari, ha battuto Ji Sung Nam (n. 238 del ranking Atp) per 6-3, 7-5 in un'ora e 34 minuti.

Match più equilibrato rispetto alla vittoria in mattinata di Fognini su Lee. Al primo match aveva fatto seguito un improvviso acquazzone, e così Italia-Corea del Sud è ripresa alla 15.15, con l'esordio in maglia azzurra per il sanremese numero 79 al mondo, reduce da un ottimo torneo a Rio. Di fronte il numero uno coreano, che nonostante il ranking si è rivelato più ostico del previsto. Per Mager a metà secondo set anche un problema muscolare alla coscia destra che non gli impedito però di recuperare dal 2-4 al 5-4, per poi chiudere 7-5. Domani mattina, dalle 11, il doppio, e gli ultimi due singolari. (ANSA).