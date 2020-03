Coronavirus, le regole per entrare in farmacie a Cagliari: “Non più di tre alla volta”

“Si prega di entrare in farmacia 2-3 per volta”. Sono le nuove prescrizioni di Federfarma Cagliari per l’accesso nelle farmacie. Gli assistiti con febbre, tosse, difficoltà respiratorie devono stare a casa e contattare il medico ( o il numero verde 800311377) per delegare terzi per il ritiro dei farmaci. Si dovrà entrare 2-3 persone alla volta tenendo una distanza interpersonale di almeno un metro. Per le emergenze chiamare il 118.

Fonte: Casteddu On Line