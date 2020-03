Giallo a Maracalagonis, trovato il cadavere di un uomo sulla strada per Corongiu: è un omicidio? Ecco chi è la vittima: si tratta di un uomo di 80 anni, Giuseppe Pintori, trovato morto all’interno di un auto sulla strada per Corongiu. Come conferma l’Ansa, l’auto era parcheggiata in località San Basilio e l’uomo è morto a causa di un colpo di pistola, ma l’arma non è stata ancora ritrovata. da qui l’ipotesi che possa trattarsi di un delitto e non di un suicidio, anche se sono ancora al vaglio tutte le ipotesi sulle quali sta indagando la Polizia che è intervenuta prontamente sul posto del ritrovamento. Più tardi ci saranno ulteriori aggiornamenti.

