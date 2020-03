Scontro frontale a Siliqua, muore 20enne

(ANSA) - CAGLIARI, 6 MAR - Ancora sangue sulle strade del Cagliaritano. Un giovane di 20 anni è morto in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio a Siliqua. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente sulla provinciale 2, all'altezza del chilometro 20. Nell'impatto una delle vetture è finita fuori strada e il 20enne al volante è morto sul colpo. Ferito il conducente della seconda auto: trasportato con l'elisoccorso al Brotzu di Cagliari, non risulta in pericolo di vita. Sul posto, insieme a 118 e Polstrada, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.