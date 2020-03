Cagliari, serate annullate in molte discoteche per il weekend a causa dell’allarme Coronavirus: è stop dance

Decisivo sembra essere stato l’appello di Luca Pisano dell’Osservatorio Cybercrime, che aveva sottolineato l’importanza di evitare affollamenti anche nelle discoteche. “Anche se a fine puramente cautelativo riteniamo che la salute pubblica e il benessere dei nostri amici e clienti debbano avere la priorità”, scrive nell’annuncio dello stop il Room Club. Il Jko Evò invece comunica: “Tuto questo non deve creare allarmismo e tantomeno deve levarci la voglia di divertirci, ma è solo una misura cautelativa per questo weekend nel rispetto del buon senso”.

Cagliari, serate annullate in molte discoteche per il weekend a causa dell’allarme Coronavirus. Dal Lido al Jko, dal Club 84 al Room Club: “Decisione a malincuore ma dobbiamo prenderla per tutelare la salute pubblica”, dicono in coro gli organizzatori delle discoteche cagliaritane. Si profila dunque un weekend senza balli nelle piste: giovani tutti a casa, o in altri locali che dovranno fare attenzione alle disposizioni governative che vietano ad esempio la distanza di meno di un metro tra le persone.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.