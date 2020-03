Trovato morto con colpo pistola,è giallo

(ANSA) - CAGLIARI, 6 MAR - Giallo in provincia di Cagliari, a Maracalagonis. Il cadavere di un uomo di 80 anni è stato trovato a bordo di un'auto parcheggiata in località San Basilio: evidente un colpo di pistola alla testa, ma l'arma non è stata trovata. Per questo, dopo una prima ipotesi di suicidio, la Polizia sta ora indagando per omicidio. Avviate una serie di verifiche da parte del commissariato di Quartu Sant'Elena e della Squadra mobile di Cagliari per ricostruire le ultime ore di vita della vittima. Sul posto anche gli specialisti della scientifica per i rilievi all'interno della vettura. La scoperta del corpo risale alle 10 di questa mattina. Da quanto si è appreso, l'anziano abitava poco lontano dal luogo in cui è stata trovata l'auto con il cadavere. (ANSA).