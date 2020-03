Il dormitorio di Oristano non chiuderà: rientra l’allarme

Il comune cerca una struttura alternativa per chi usufruisce del servizio Buone notizie per il dormitorio di Oristano. L’attività proseguirà e la struttura, seppur di recente messa in vendita, rimarrà aperta fino al termine della convenzione rinnovata nei mesi scorsi da parte del Plus – Servizi alla persona all’associazione di volontariato “Domus Oristano”. L’incontro in programma per questa mattina in comune tra il sindaco Andrea Lutzu, l’assessore ai Servizi sociali, Carmen Murru e una rappresentanza dell’associazione “Domus Oristano”, si è concluso infatti con buone prospettive. “L’amministrazione comunale”, dichiara Luisanna Usai presidente dell’associazione, “si sta attivando per trovare una struttura alternativa che accoglierà gli ospiti del dormitorio”. “Siamo molto soddisfatti”, prosegue Usai, “i servizi di ospitalità abitativa non verranno dunque interrotti e fino ad agosto, garantiremo un posto letto e assistenza a chi ne avrà bisogno”.

Il dormitorio, in via Sassari, all’angolo con via Palmas, non interromperà la sua attività neanche in questo periodo di emergenza sanitaria. “Stiamo seguendo tutte le norme previste dal decreto ministeriale in ottemperanza alle misure di contenimento del Coronavirus”, spiega sempre Luisanna Usai, “e ribadiamo ai nostri ospiti il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste. Letti distanziati, pulizia e igiene personale e cura degli spazi in comune”. L’attività del dormitorio, che rientra nel piano di offerta pensato dal Plus del Distretto di Oristano, offre un servizio di accoglienza a chi si trova in particolari condizioni di necessità, un rifugio sicuro dove trascorrere la notte. Il servizio può essere utilizzato fino a un massimo di 30 giorni, con un eventuale rinnovo se necessario. Venerdì, 6 marzo 2020 L'articolo Il dormitorio di Oristano non chiuderà: rientra l’allarme sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano