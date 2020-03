Al via lavori nuovo depuratore Arbus

(ANSA) - CAGLIARI, 6 MAR - Via libera ai lavori del nuovo depuratore di Torre dei Corsari con un investimento di un milione e mezzo di euro: il direttore generale di Abbanoa, Sandro Murtas, ha firmato il contratto con l'impresa aggiudicatrice che realizzerà l'impianto. A eseguire i lavori, che inizieranno entro l'estate non appena concluse le attività propedeutiche all'accantieramento, è stata l'impresa specializzata Research Consorzio Stabile Scarl.

Il nuovo depuratore è un'opera fondamentale per lo sviluppo dell'importante zona turistica della Costa Verde. Esisteva un vecchio progetto e un finanziamento che non copriva l'intero investimento. Per questo motivo Abbanoa ha rivisto la progettazione e integrato le risorse con fondi del proprio bilancio. Abbanoa ha proceduto a tappe forzate per accelerare i tempi di realizzazione di questo progetto fondamentale per la Costa Verde. L'Ente di Governo d'Ambito ha dato il via libera al progetto esecutivo lo scorso settembre. Immediatamente il Gestore ha proceduto a bandire la gara mediante procedura negoziata telematica che si basa sulla piattaforma istituzionale "Portale Appalti". A fine gennaio è stata stabilita l'aggiudicazione e ora, dopo le verifiche dei requisiti dell'impresa, è stato firmato il contratto. I lavori inizieranno entro l'estate e saranno conclusi in cinque mesi.

L'impianto, che sorgerà in località Seguris lungo la s.p. 65, sarà immediatamente al servizio di Torre dei Corsari ma, con successivi interventi che porteranno a realizzare i collegamenti, saranno via via servite anche Porto Palma, Pistis, S'enna e S'arca e Sabbie d'Oro. Allo stato attuale l'unico impianto esistente, realizzato nei primi anni Ottanta, risulta inadeguato e sottodimensionato. Il nuovo depuratore, invece, sarà dotato di tutte le soluzioni tecnologiche necessarie a garantire il miglior trattamento dei reflui e far fronte ai picchi di produzione che si concentrano nei mesi estivi.(ANSA).