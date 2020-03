Norme igieniche da seguire anche per la diocesi di Oristano

Il messaggio dell’arcivescovo Roberto Carboni sul coronavirus

Anche la diocesi di Oristano deve seguire le norme igienico-sanitarie in vista dell’emergenza coronavirus. Con un messaggio, l’arcivescovo Roberto Carboni si propone di tranquillizzare i fedeli e i parroci, ma raccomanda anche il rispetto delle norme di prevenzione e lancia un invito alla preghiera.

“Tenuto conto che, al momento, nel territorio dell’Arcidiocesi Arborense non sono stati segnalati casi di contagio”, l’arcivescovo dispone che “si continui a celebrare la Santa Eucaristia e promuovere gli appuntamenti di preghiera che caratterizzano il tempo della Quaresima (Via Crucis, liturgie penitenziali, adorazioni eucaristiche), nel rispetto delle indicazioni precauzionali ribadite dalle Autorità e dalla Conferenza episcopale italiana (es. la distanza tra le persone; indicazioni per gli anziani)”.

Inoltre “si raccomanda di inserire nella preghiera universale un’intenzione affinché il Signore conceda il dono della guarigione ai malati, della consolazione a chi è nel dolore, e illumini gli operatori sanitari e tutti i responsabili del bene comune”.

Fino al superamento dell’emergenza, anche nella Diocesi oristanese è previsto che “la santa Comunione venga data solo in mano; nelle celebrazioni si sospenda il gesto della pace; durante la celebrazione della Messa e degli altri sacramenti, tutti i ministri si attengano alle più scrupolose regole di igiene indicate dagli Organi di Governo; venga tolta l’acqua benedetta da tutte le acquasantiere”.

“A seguito della decisione governativa di chiudere le scuole sino al 15 marzo, anche tutte le attività del catechismo e degli oratori delle nostre comunità parrocchiali siano sospese fino alla medesima data”, aggiunge la nota.

“Le norme e le indicazioni di questo decreto entrano in vigore immediatamente e rimarranno in vigore fino a cessato allarme, in ottemperanza alle disposizioni che verranno emanate a suo tempo dalle competenti Autorità Civili. Potranno essere integrate con altre disposizioni che la CEI e la CES indicheranno nei prossimi giorni”.

Scrive infine l’arcivescovo: “Confido che questo particolare momento che vivono le nostre comunità e l’intera Nazione sia occasione per accrescere in tutti i cristiani l’impegno pastorale e civico, il senso profondo della solidarietà e della carità tra tutte le persone. Esprimo gratitudine e riconoscenza verso tutti coloro che sono direttamente impegnati nell’affrontare quest’emergenza, per il bene comune”.

Venerdì, 6 marzo 2020

L'articolo Norme igieniche da seguire anche per la diocesi di Oristano sembra essere il primo su LinkOristano.it.