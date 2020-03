Tennis: Coppa Davis; vince Fognini, Italia 1-0 su Corea Sud

(ANSA) - CAGLIARI, 06 MAR - Italia subito in vantaggio, come da pronostico, dopo il primo match della sfida con la Corea del Sud a Cagliari, per le qualificazioni alla fase finale di Coppa Davis, in novembre a Madrid. Fabio Fognini, sulla terra rossa del Tc Cagliari, ha battuto Duckee Lee (n. 251 del ranking Atp) per 6-0, 6-3 in un'ora e 5 minuti. L'incontro si svolge a porte chiuse, a seguito del decreto governativo per l'emergenza coronavirus. Tutto facile, dunque, per il sanremese numero 11 al mondo, che ha chiuso il primo set senza concedere neanche un game all'avversario in 26 minuti. Più equilibrato il secondo set, con Lee che è riuscito a tenere il turno di servizio per i primi tre game, poi Fognini ha chiuso in 6-3. A seguire, sul campo centrale, il secondo match tra Gianluca Mager e Ji Sung Nam. Domani mattina, dalle 11, il doppio, e gli ultimi due singolari. (ANSA).