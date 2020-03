Anche i murales di Arcidano nella guida sulla street art sarda

“L’amministrazione comunale è impegnata ormai da diversi anni nel progetto di valorizzazione e riqualificazione urbana”, spiega il Sindaco Emanuele Cera, “anche con la realizzazione di murales, espressione di valori artistici, sociali e culturali per tutta la comunità, nonché di abbellimento e decoro del paese”.

Anche i murales di San Nicolò d’Arcidano saranno menzionati nella guida “Muri di Sardegna – Luoghi e opere della Street art”. La Giunta comunale ha deciso di aderire al progetto presentato dall’Associazione Territorio e Arte Sardegna (Asteras), che riguarda la realizzazione di un compendio sui murales e la street art in Sardegna.

“Considerato che il progetto si pone come obiettivo la valorizzazione del patrimonio murale in ambito nazionale e internazionale”, prosegue il primo cittadino, “con la promozione delle iniziative dei singoli Comuni che investono nell’arte e nella cultura, di divulgazione e conoscenza del patrimonio visivo legato all’arte urbana, abbiamo deciso di aderire all’iniziativa. Asteras riceverà un contributo di 1.700 euro, utile a sostenere le spese per la progettazione, la realizzazione e la promozione della guida”.

“Ritengo sia un’importante occasione per far conoscere il nostro paese fuori dal circondario”, conclude il sindaco Cera. “I muri ci parlano delle nostre radici, opere d’arte che raccontano di un popolo antico e orgoglioso, patrimonio da proteggere e di cui essere fieri. Tramite questo progetto, abbiamo l’opportunità di essere inseriti nella guida dei murales di Sardegna, un trampolino di lancio anche per il turismo delle zone interne”.