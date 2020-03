Ritardi nella distribuzione di mascherine e guanti ai medici di famiglia

“I medici di famiglia, preoccupati per il ritardo nella distribuzione dei dispositivi di protezione, mentre sempre nuovi casi di contagio vengono riscontrati nella nostra Regione”, si legge a chiusura della nota, “chiedono quando è previsto vengano consegnati i dispositivi in oggetto e se esiste una causa ostativa alla distribuzione”.

“I medici di famiglia già adottano misure necessarie al contrasto della diffusione della malattia, sia con disposizioni sull’accesso allo studio medico che con il contatto con il paziente bisognoso di visita domiciliare”, recita ancora la nota diffusa dalla Federazione. “Tuttavia la non disponibilità dei dispositivi di protezione individuale li espone comunque al contagio per i casi di infezione asintomatica”.

I medici di famiglia della provincia di Oristano, come quelli delle altre province sarde, non hanno ancora ricevuto dall’Azienda per la Tutela della Salute i dispositivi di protezione individuale: mascherine, camici monouso, occhiali e guanti che sarebbero indispensabili per affrontare eventuali criticità nelle visite sia ambulatoriali che domiciliari.

Fonte: Link Oristano

