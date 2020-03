Seggiolini antiabbandono, entra in vigore l’obbligo e scattano le multe Tutto quello che c’è da sapere sui dispositivi obbligatori per il trasporto dei bimbi fino a 4 anni

Qualora a bordo del veicolo sia presente una persona maggiorenne tenuta alla sorveglianza del minore, la responsabilità dell’uso del dispositivo antiabbandono compete a questo passeggero e non al conducente. In questo caso naturalmente si applica la sanzione pecuniaria senza decurtazione di punteggio.

Pur non essendo obbligatorio, la Polizia stradale consiglia di “portare sempre al seguito il certificato di conformità rilasciato dal produttore del seggiolino, per agevolare eventuali operazioni di controllo. La conformità, infatti, non deve essere dimostrata dal conducente, ma verificata dagli agenti preposti al controllo. L’utilizzo di un dispositivo non conforme o non funzionante è vietato dall’articolo 172, commi 1bis e 10 del Codice della strada, che prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 81 a 326 euro nei confronti del conducente (con decurtazione di 5 punti dalla patente).

Entra in vigore da oggi l’obbligo del cosiddetto “dispositivo antiabbandono” per gli automobilisti che trasportano bambini di età inferiore a 4 anni.

